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    Украинская шахматистка победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам

    (обновлено: )2110
    В заключительном туре Музычук победила француженку Полин Гишар. Россиянка Александра Горячкина, в последнем туре нанесшая поражение польке Кляуде Кулен, в итоге стала третьей.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране. Архивное фото
    facebook.com/ukrainianchess

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапид) в Монако.

    Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 против гроссмейстера Сергея Карякина (Россия) в Нью-Йорке.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Чемпионы мира по шахматам. Справка

    В заключительном туре Музычук победила француженку Полин Гишар. Россиянка Александра Горячкина, в последнем туре нанесшая поражение польке Кляуде Кулен, в итоге стала третьей.

    По итогам турнира украинская шахматистка набрала 9 очков, Лагно — 8,5, Горячкина — 8. Костенюк (8) заняла пятое место, Наталья Погонина (7,5) — седьмая, Анастасия Савина (7,5) — восьмая, Ольга Гиря (7,5) — девятая, Анна Гванцеладзе (7,5) — 12-я, Валентина Гунина (7) — 13-я.

    Ранее сообщалось, что Музычук проиграла во второй партии тай-брейка китаянке Тан Чжунъи на чемпионате мира среди женщин по классическим шахматам, который состоялся в Тегеране. В результате украинка стала вице-чемпионкой мира по шахматам.

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