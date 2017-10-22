Украинская шахматистка победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам (рапид) в Монако.

В заключительном туре Музычук победила француженку Полин Гишар. Россиянка Александра Горячкина, в последнем туре нанесшая поражение польке Кляуде Кулен, в итоге стала третьей.

По итогам турнира украинская шахматистка набрала 9 очков, Лагно — 8,5, Горячкина — 8. Костенюк (8) заняла пятое место, Наталья Погонина (7,5) — седьмая, Анастасия Савина (7,5) — восьмая, Ольга Гиря (7,5) — девятая, Анна Гванцеладзе (7,5) — 12-я, Валентина Гунина (7) — 13-я.

Ранее сообщалось, что Музычук проиграла во второй партии тай-брейка китаянке Тан Чжунъи на чемпионате мира среди женщин по классическим шахматам, который состоялся в Тегеране. В результате украинка стала вице-чемпионкой мира по шахматам.