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    Гарри Каспаров возвращается в большие шахматы

    (обновлено: )2701
    Гарри Каспаров, который считается одним из сильнейших шахматистов в истории, примет участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
    Гарри Каспаров. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Российский оппозиционер и гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит спортивную карьеру и примет участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США), сообщает "Р-Спорт".

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    Турнир в Сент-Луисе, призовой фонд которого составляет 300 тысяч долларов, пройдет со 2 по 12 августа. В нем примут участие сильнейшие шахматисты со всего мира. Каспаров же сыграет в турнире по рапиду и блицу, который пройдет после основных соревнований 14-19 августа, где ему будут противостоять 9 шахматистов, в том числе россияне Сергей Карякин и Ян Непомнящий.

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    "Испытываю трепет перед официальным возвращением в игру, и, конечно, я не ожидал, что это состоится спустя десять лет после завершения карьеры. Возвращение к доске в Сент-Луисе – поистине честь, я бы не хотел, чтобы этот момент произошел в другом месте", — сказал 54-летний Каспаров, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.

    Каспаров считается одним из сильнейших шахматистов в истории. Он является 13-м чемпионом мира по шахматам – удерживал это звание с 1985 по 1993 год. В 2005 году Каспаров объявил об окончании шахматной карьеры.

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