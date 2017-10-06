Игра под угрозой. Перед матчем сборных Украины и Косово разразилась гроза

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Отборочный матч Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Косово и Украины состоится в пятницу, 6 октября.

Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Однако, как сообщают украинские спортивные журналисты, сильнейшая непогода в Шкодере может поставить игру под угрозу.

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Для сборной Косово отбор ЧМ-2018 — первый в биографии.

Предыдущая игра состоялась в октябре 2016 года. Матч, прошедший в Кракове (Польша), завершился победой украинских футболистов со счетом 3:0. Голы забили Артём Кравец (31-я минута), Андрей Ярмоленко (81) и Руслан Ротань (87).