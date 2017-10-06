наверх
06.10.201721:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Игра под угрозой. Перед матчем сборных Украины и Косово разразилась гроза

    (обновлено: )15210
    Сильнейшая непогода в Шкодере может поставить под угрозу матч отборочного тура Чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Косово.
    Ситуация на поле перед игрой сборных Украины и Косово
    Николай Васильков, facebook

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Отборочный матч Чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Косово и Украины состоится в пятницу, 6 октября.

    Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

    Однако, как сообщают украинские спортивные журналисты, сильнейшая непогода в Шкодере может поставить игру под угрозу.

    Николай Васильков, facebook
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко смотрит на ливень

    Для сборной Косово отбор ЧМ-2018 — первый в биографии.

    Предыдущая игра состоялась в октябре 2016 года. Матч, прошедший в Кракове (Польша), завершился победой украинских футболистов со счетом 3:0. Голы забили Артём Кравец (31-я минута), Андрей Ярмоленко (81) и Руслан Ротань (87).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада Украины
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?