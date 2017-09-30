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    Без ЧМ-2017. Федерацию тяжелой атлетики Украины отстранили на год

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    IWF отстранила федерации восьми стран на год за допинговые нарушения. Национальная команда по тяжелой атлетике пропустит чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.
    Федерация тяжелой атлетики Украины
    facebook.com/uwf.net.ua

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила Федерацию тяжелой атлетики Украины и федерации еще восьми стран на один год за допинговые нарушения, что не позволит сборной принять участие в чемпионате мира-2017, сообщается на официальном сайте IWF.

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    Отстранены также федерации России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции и Молдавии, сообщает Р-Спорт.

    "Исполком сегодня единогласно принял решение, что национальные федерации, у которых выявлено не менее трех нарушений антидопинговых правил после перепроверки проб спортсменов с Игр 2008 и 2012 годов, должны быть отстранены на один год. В настоящее время это федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, России, Турции и Украины", — говорится в сообщении.

    "Мы четко дали понять, что количество допинг-случаев в некоторых регионах совершенно неприемлемо, а также что члены нашей организации обязаны обеспечить чистоту спорта в своих странах. Если они не исполняют свои обязанности, касающиеся гарантий, что их спортсмены "чисты", то они теряют право участвовать в международных соревнованиях", — сказал глава IWF Тамаш Аян.

    Он добавил, что IWF "не повернется спиной" к отстраненным федерациям.

    "Мы продолжим работать с ними, Всемирным антидопинговым агентством и национальными антидопинговыми агентствами, чтобы поддерживать борьбу с допингом", — добавил он.

    Сборные перечисленных стран имели не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012).

    Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме. Срок подачи окончательных заявок для участия в турнире истечет 27 октября. 

    В 2016 году IWF не допустила российских тяжелоатлетов до Игр в Рио-де-Жанейро. 

    В июле сообщалось, что украинская представительница пауэрлифтинга Лариса Соловьева выиграла золотую медаль на Всемирных играх в польском Вроцлаве.

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