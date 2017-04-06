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    Украинец Пелешенко завоевал "золото" ЧЕ по тяжелой атлетике

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    Украинский спортсмен поднял в рывке штангу весом 175 кг, опередив Артема Окулова из России (165) и Павла Хадасевича из Белоруссии (160). Также Александр Пелешенко выиграл две малые награды - "золото" в рывке и "серебро" в толчке.
    Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко на ЧЕ в Сплите
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Украинец Александр Пелешенко выиграл золотую медаль чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 85 кг, сообщает официальный сайт соревнований, которые проходят со 2 по 8 апреля в Слите (Хорватия).

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    Пелешенко также выиграл две малые награды — "золото" в рывке и "серебро" в толчке.

    Украинский спортсмен поднял в рывке штангу весом 175 кг, опередив Артема Окулова из России (165) и Павла Хадасевича из Белоруссии (160). В толчке Пелешенко поднял штангу весом 211 кг, уступив 1 кг Окулову — 212. "Бронзу" завоевал у Кшиштофа Зварыча из Польши — 199.0

    В итоге у Пелешенко 386 кг, у Окулова — 377, у Зварыча — 358. Украинец защитил титул чемпиона Европы, завоеванный в 2016-м году.

    Ранее сообщалось, что Украину лишили серебряной медали ОИ-2008 по борьбе из-за допинга.

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