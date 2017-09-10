Американка Слоан Стивенс одержала победу на US Open

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости Украина. Американка Слоан Стивенс одержала победу на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, в финале обыграв свою соотечественницу Мэдисон Киз.

Стивенс победила 15-ю ракетку турнира Киз со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 1 минуту.

Для 24-летней Стивенс, как и для 22-летней Киз, это был первый в карьере финал турнира серии Большого шлема. Стивенс, в текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации располагающаяся на 83-й строчке, завоевала свой пятый титул за карьеру и первый в текущем сезоне.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть барьер четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису. Украинка уступила американке Мэдисон Киз со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 4:6. Матч продолжался два часа одну минуту.