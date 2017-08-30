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30.08.201709:23
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    Спорт

    Скандальному Макгрегору запретили проводить бои до конца октября

    (обновлено: )158
    Ирландский боец ММА Конор Макгрегор, проигравший Флойду Мэйуэзеру, не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.
    Конор Макгрегор
    Фото со страницы Макгрегора в Instagram

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Атлетическая комиссия штата Невада запретила ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору проводить бои до 26 октября, сообщается на официальном сайте NSAC.

    Американский боксер Флойд Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. В примечании к результату поединка указано, что Макгрегор отстранен до 26 октября. Как отмечают СМИ, ирландец не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.

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    Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.

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