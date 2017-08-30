Скандальному Макгрегору запретили проводить бои до конца октября

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Атлетическая комиссия штата Невада запретила ирландскому бойцу ММА Конору Макгрегору проводить бои до 26 октября, сообщается на официальном сайте NSAC.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер в субботу в бою по правилам бокса победил техническим нокаутом Макгрегора в десятом раунде. В примечании к результату поединка указано, что Макгрегор отстранен до 26 октября. Как отмечают СМИ, ирландец не сможет участвовать в поединках, спаррингах и даже тренировочном процессе по медицинским показаниям.

Читайте также: Король бокса завершил карьеру рекордом: Мэйуэзер победил Макгрегора

Чемпион UFC Макгрегор провел 24 поединка в ММА, одержав 21 победу и потерпев три поражения.