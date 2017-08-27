Бой между Мэйвезером и МакГрегором. Онлайн-трансляция

Поединок состоится по правилам бокса и станет самым дорогим за всю историю единоборств. Начало телетрансляции вечера бокса – 4.00. Поединок Мэйвезер – МакГрегор начнется не раньше 6 часов утра.

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Накануне поединка боксеры Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер прошли процедуру взвешивания. Ирландец оказался на 2 кг тяжелее своего оппонента, однако оба бойца уложились в лимит 69,9 кг. За поединком будут наблюдать миллионы зрителей по всему миру.