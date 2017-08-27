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    Бой между Мэйвезером и МакГрегором. Онлайн-трансляция

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    В ночь с 26-го на 27 августа в Лас-Вегасе проходит исторический поединок — бой между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом смешанных единоборств UFC Конором МакГрегором.
    Канал Империя Зла на youtube

    Поединок состоится по правилам бокса и станет самым дорогим за всю историю единоборств. Начало телетрансляции вечера бокса – 4.00. Поединок Мэйвезер – МакГрегор начнется не раньше 6 часов утра.

    Смотрите также: Бой века. Макгрегор и Мейвезер прошли процедуру взвешивания

    Накануне поединка боксеры Конор Макгрегор и Флойд Мейвезер прошли процедуру взвешивания. Ирландец оказался на 2 кг тяжелее своего оппонента, однако оба бойца уложились в лимит 69,9 кг. За поединком будут наблюдать миллионы зрителей по всему миру.

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