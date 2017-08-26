Вторая ракетка мира Маррей снялся с Открытого чемпионата США по теннису

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Второй номер мирового рейтинга британец Энди Маррей отказался от выступления на Открытом чемпионате США по теннису из-за травмы бедра, сообщается на официальной странице турнира в микроблоге в Twitter, сообщает Р-Спорт.

Маррей ранее снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинциннати (США), который прошел с 13 по 20 августа. Британский теннисист, потерявший звание первой ракетки мира в понедельник, не участвовал в турнирах с Уимблдона из-за повреждения.

Уроженец Глазго побеждал на US Open в 2012 году, выигрывал Уимблдон в 2013-м и 2016-м. Матчи основной сетки US Open-2017 пройдут в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла на третью строчку в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA).