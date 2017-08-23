наверх
23.08.201703:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Трое украинских теннисистов прошли во второй тур квалификации US Open

    (обновлено: )3
    Сергей Стаховский с легкостью обыграл Алексея Ватутина из России - 6:2, 6:1. Ангелина Калинина также обыграла представительницу РФ Ксению Лыкину. Уверенно победила и Катерина Бондаренко.
    Украинский теннисист Сергей Стаховский. Архивное фото
    Associated Press Bernat Armangue

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. По результатам матчей первого дня квалификационного турнира Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, трое из четырех представителей Украины продолжают борьбу в турнире, с участием украинских теннисистов, сообщает официальный сайт соревнований.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Так, Сергей Стаховский с легкостью обыграл Алексея Ватутина из России — 6:2, 6:1. Ангелина Калинина также обыграла россиянку Ксению Лыкину в трех партиях со счетом 6:2, 1:6, 6:3. В свою очередь, Катерина Бондаренко отдала своей сопернице Сильвии Солер-Эспиносе из Испании всего четыре гейма (6:2, 6:2).

    Единственное поражение потерпела украинка Ольга Янчук, которая уступила Александре Киик из США — 1:6, 6:2, 4:6.

    В среду, 23 августа, свои матчи первого раунда квалификации US Open проведут Илья Марченко и Катерина Козлова.

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина опустилась на третье место в Чемпионской гонке WTA.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Одесское СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Подозреваемые по делу о терактах в Каталонии
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне