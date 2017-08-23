Трое украинских теннисистов прошли во второй тур квалификации US Open

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. По результатам матчей первого дня квалификационного турнира Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, трое из четырех представителей Украины продолжают борьбу в турнире, с участием украинских теннисистов, сообщает официальный сайт соревнований.

Так, Сергей Стаховский с легкостью обыграл Алексея Ватутина из России — 6:2, 6:1. Ангелина Калинина также обыграла россиянку Ксению Лыкину в трех партиях со счетом 6:2, 1:6, 6:3. В свою очередь, Катерина Бондаренко отдала своей сопернице Сильвии Солер-Эспиносе из Испании всего четыре гейма (6:2, 6:2).

Единственное поражение потерпела украинка Ольга Янчук, которая уступила Александре Киик из США — 1:6, 6:2, 4:6.

В среду, 23 августа, свои матчи первого раунда квалификации US Open проведут Илья Марченко и Катерина Козлова.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина опустилась на третье место в Чемпионской гонке WTA.