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    Украинский теннис в Цинцинати. Свитолина легко разобралась с Цуренко

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    Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет. Во втором сете упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть.
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Во втором раунде турнира Western & Southern Open в американском Цинциннати закончилось в пользу первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая в двух сетах обыграла Лесю Цуренко.

    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Канал UKRAINE SPORT на Youtube
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто

    Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет.

    Во втором сете на корте было больше борьбы, но упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть. В итоге 6:1, 6:4 в пользу Свитолиной, которая продолжила свою победную серию.

    В третьем раунде Western & Southern Open лидера украинского тенниса ждет поединок с немкой Юлией Гергес.

    напомним, Свитолина после победы на турнире в Торонто возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.

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