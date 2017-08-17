Украинский теннис в Цинцинати. Свитолина легко разобралась с Цуренко

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Во втором раунде турнира Western & Southern Open в американском Цинциннати закончилось в пользу первой ракетки Украины Элины Свитолиной, которая в двух сетах обыграла Лесю Цуренко.

Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет.

Во втором сете на корте было больше борьбы, но упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть. В итоге 6:1, 6:4 в пользу Свитолиной, которая продолжила свою победную серию.

В третьем раунде Western & Southern Open лидера украинского тенниса ждет поединок с немкой Юлией Гергес.

напомним, Свитолина после победы на турнире в Торонто возглавила Чемпионскую гонку Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации.