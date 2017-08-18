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    Украинка вошла в список рефери на мужской чемпионат мира по футболу

    (обновлено: )59
    Украинка Екатерина Монзуль вошла в список резервных арбитров на юношеский чемпионат мира (игроки не старше 17 лет), который пройдет в Индии 6-28 октября.
    Екатерина Монзуль
    Из открытых источников

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Впервые в истории женщины-рефери назначены арбитрами на мужской турнир, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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    REUTERS Arnd Wiegmann
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    Так, ФИФА включила семь женщин-рефери в список арбитров юношеского чемпионата мира. В число назначенных на турнир резервных арбитров вошла украинка Екатерина Монзуль.

    ФИФА в пятницу объявила список из 21 бригады арбитров, которым предстоит обслуживать матчи юношеского чемпионата мира (игроки не старше 17 лет), который пройдет в Индии 6-28 октября. Судьи представляют все шесть входящих в ФИФА конфедераций.

    "ФИФА также выбрала семь резервных арбитров, но есть небольшая особенность: впервые в истории женщины-рефери назначены на мужской турнир. Результаты и успехи, достигнутые в ходе совместной подготовки, показали, что пришло время лучшим представителям женского судейского корпуса обслуживать турниры с участием мужских команд наравне со своими коллегами-мужчинами", — говорится в сообщении.

    Матчи юношеского первенства планеты будут сыграны в шести индийских городах.

    Отметим, Екатерина Монзуль — первая женщина-арбитр из Украины, попавшая в элитную категорию арбитров ФИФА.

    Напомним, два арбитра чемпионата Украины по футболу попали в базу "Миротворца".

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