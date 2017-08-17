Зидан о победе "Реала" в Суперкубке: без эйфории

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Мадридский футбольный клуб "Реал" не собирается почивать на лаврах и расслабляться после завоевания Суперкубка Испании, заявил главный тренер команды Зинедин Зидан, сообщает Р-Спорт.

"Реал" в среду победил "Барселону" со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании и стал обладателем трофея. Первая встреча команд в Барселоне завершилась со счетом 3:1 также в пользу "Реала".

"Я доволен тем, какую игру показывают мои футболисты. В первые 15-20 минут матча мы великолепно прессинговали, а также отлично держали мяч. Первая половина матча нам удалась. Во втором тайме нам пришлось немного отойти назад, поскольку соперник может создать проблемы, необходимо быть к этому готовым, — сказал Зидан, которого цитирует официальный сайт "Реала". — Мы играли именно так, как и хотели. Мы не собираемся впадать в эйфорию, просто насладимся моментом".

Ранее в августе "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА. По словам Зидана, успехи стали возможны благодаря упорному труду всего коллектива.

"Игроки заслужили победу в Суперкубке Испании, это талантливые люди, которые старательно работают. Непросто выиграть два трофея в матчах с такими командами, как "МЮ" и "Барселона". За этим стоит наше желание победить и тяжелая работа. Эта команда голодна, и вы можете видеть подтверждение этому, когда они выходят на поле. Мы начинаем длинный сезон, но мы готовы к вызовам", — добавил он.