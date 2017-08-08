Матч "Динамо" - "Зирка" в Киеве оказался под угрозой срыва

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Матч киевского "Динамо" с "Зиркой" (Кропивницкий), проведение которого запланировано 11 августа на столичном стадионе НСК "Олимпийский", может состояться на другой локации, сообщают СМИ.

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"Причиной тому стали финансовые проблемы "Олимпийского", которые, судя по всему, вышли на новый уровень. Так, на прошлой неделе спорткомплекс за огромные задолженности был полностью отключен от электроснабжения на двое суток. В результате, по состоянию на текущий момент нет никаких гарантий, что "Олимпийский" сможет взять на себя проведение предстоящего матча", — сообщает dynamo.kiev.ua.

Напомним, ранее сообщалось о драке в фан-зоне на "ОЛимпийском" между болельщиками "Динамо" и "Шахтера".