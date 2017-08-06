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    Спорт

    "Динамо" не сумело обыграть "Ворсклу" в четвертом туре чемпионата Украины

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    Болельщики "Динамо" ожидали реабилитации команды после провала в квалификации Лиги чемпионов. Однако, все попытки забить гол в ворота "Ворсклы" успеха не имели.
    Встреча Динамо и Ворсклы
    ФК Динамо Киев

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Полтаве состоялся центральный матч 4-го тура Премьер-лиги. Полтавская "Ворскла" сумела отобрать очки у киевского "Динамо". Поединок завершился вничью 0:0.

    Матч Янг Бойз - Динамо. Видео
    Канал на Youtube Krokomime
    "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

    "Динамо" должно было реабилитироваться перед болельщиками за провал в квалификации Лиги чемпионов в матче с "Янг Бойз", который случился несколько дней назад.  Тем не менее, все попытки забить гол в ворота "Ворсклы" успеха не имели.

    Самый вопиющий момент произошел в первом тайме, когда Денис Гармаш не сумел забить мяч в пустые ворота в простой ситуации. Моменты были у киевлян и после перерыва, но "Ворскла", проявив великолепные бойцовские качества, отстояла ничью.

    "Динамо" впервые потеряло очки в чемпионате — до этого в трех матчах были добыты три победы. Тем не менее, с 10 очками "бело-синие" остаются на первом месте. "Ворскла" набрала 7-е очко.

    Ранее стало известно с какими клубами "Александрия" и "Динамо" встретятся в рамках борьбы за путевку в групповой этап Лиги Европы

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