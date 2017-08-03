"Перелистывает страницу". Кличко-старший прокомментировал уход брата из бокса

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявление родного брата Владимира об уходе из профессионального бокса.

В четверг 41-летний Кличко, который на протяжении карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил, что решил уйти из профессионального бокса.

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"Володя принял решение. Он перелистывает страницу. И пишет новую историю", – написал Кличко-старший на своей странице в Facebook.

Виталий Кличко/Facebook, 3 августа 2017

По его словам, брат "много раз делал так, чтобы поднимался победный флаг Украины и звучал гимн Украины".

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При этом он выразил уверенность, что новая карьера Владимира будет такой же успешной, как и спортивная.

Кличко - мэр/Facebook, 3 августа 2017

Виталий Кличко также выложил видеообращение по поводу заявления младшего брата на канале своей политсилы в Youtube.

Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 килограммов.