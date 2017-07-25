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    Донецкий боксер получил российское гражданство

    (обновлено: )18721
    Известный украинский боксер Станислав Каштанов выступает во втором среднем весе. В марте 2015 года он получил лицензию Российской федерации профессионального бокса.
    Станислав Каштанов (слева)
    union-boxing.com

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Известный украинский боксер Станислав Каштанов получил российское гражданство, сообщил агентству "Р-Спорт" заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.

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    Уроженец Донецка Каштанов выступает во втором среднем весе. В марте 2015 года он получил лицензию Российской федерации профессионального бокса и стал выступать под эгидой организации.

    "Станислав Каштанов сегодня получил российское гражданство, — сказал Щекутьев. — Его следующий бой планируется провести в сентябре-октябре в России. Но не исключен и вариант с организацией поединка за рубежом".

    На профессиональном ринге 32-летний Каштанов одержал 36 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко принял в гражданство Украины 405 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 55 россиян и 54 сирийца, а также прекратил украинское гражданство 1 тысячи 567 лиц в первом полугодии текущего года.

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