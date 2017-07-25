Донецкий боксер получил российское гражданство

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Известный украинский боксер Станислав Каштанов получил российское гражданство, сообщил агентству "Р-Спорт" заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кирилл Щекутьев.

Уроженец Донецка Каштанов выступает во втором среднем весе. В марте 2015 года он получил лицензию Российской федерации профессионального бокса и стал выступать под эгидой организации.

"Станислав Каштанов сегодня получил российское гражданство, — сказал Щекутьев. — Его следующий бой планируется провести в сентябре-октябре в России. Но не исключен и вариант с организацией поединка за рубежом".

На профессиональном ринге 32-летний Каштанов одержал 36 побед (21 нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко принял в гражданство Украины 405 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 55 россиян и 54 сирийца, а также прекратил украинское гражданство 1 тысячи 567 лиц в первом полугодии текущего года.