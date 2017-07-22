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    Россия

    Редактора газеты "Ведомости" лишили российского гражданства

    (обновлено: )4910
    В феврале Мосгорсуд удовлетворил заявление ФМС РФ о признании ложными сведений, указанных Демьяном Кудрявцевым в анкете на получение российского гражданства.
    Демьян Кудрявцев. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Член совета директоров российской газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев подтвердил, что ему аннулировали ранее выданное российское гражданство, пишет газета на своем сайте.

    "Аннулировали ранее выданное гражданство", — приводятся в сообщении слова Кудрявцева.

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    Ранее об этом сообщила газета РБК со ссылкой на письмо бизнесмену от замначальника отдела по вопросам гражданства главного управления МВД по Москве. По информации газеты, Кудрявцев сдал российский паспорт еще в марте. Согласно данным источника издания, близкого к бизнесмену, срок пребывания Кудрявцева в России на основании безвизового соглашения с Израилем истекает — он скоро должен будет покинуть страну.

    В феврале Мосгорсуд удовлетворил заявление ФМС РФ о признании ложными сведений, указанных Кудрявцевым в анкете на получение российского гражданства.

    По данным СМИ, Кудрявцев в начале 90-х сменил советский паспорт на израильский.

    Сам Кудрявцев заявил "Новой газете", что ФМС "заинтересовала анкета семилетней давности, которую я заполнял, когда получал российское гражданство". По его словам, там нашлась "нехватка некоей информации, хотя она не была укрыта, а была точно им известна из моих же переписок с ведомством тех времен". Он не стал уточнять, о каких именно данных идет речь. Как сказал Кудрявцев, "эта информация в конкретную анкету попросту не влезла".

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