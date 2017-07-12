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    В Киеве прокомментировали упрощение получения украинцами гражданства РФ

    (обновлено: )1207317
    Пресс-секретарь миграционной службы сообщил, что "процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная Рада Украины".
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина будет считать своими гражданами украинцев, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, подав лишь заявления об отказе от украинского гражданства. Об этом заявил "Общественному радио" пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

    Флаги Украины и России (РФ)
    kasjauns.lv/lv
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    "Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины", — сказал Гунько.

    Он подчеркнул, что "прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины", других вариантов нет.

    Напомним, Госдума РФ в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.

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