В Киеве прокомментировали упрощение получения украинцами гражданства РФ

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Украина будет считать своими гражданами украинцев, которые получат российское гражданство по упрощенной процедуре, подав лишь заявления об отказе от украинского гражданства. Об этом заявил "Общественному радио" пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

"Процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины", и изменить эту процедуру, этот закон, может только Верховная Рада Украины. То есть независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины", — сказал Гунько.

Он подчеркнул, что "прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины", других вариантов нет.

Напомним, Госдума РФ в среду приняла поправки, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в России для украинцев. Теперь им будет достаточно подписать заявление об отказе от украинского гражданства, и не будет требоваться соответствующая справка от уполномоченных органов Украины.