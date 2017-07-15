Одесский губернатор пробежал 2,5 км в поддержку матча за Суперкубок

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В субботу в Одессе возле памятника Шевченко в одноименном парке состоялся забег на дистанцию в 2,5 километра в поддержку матча за Суперкубок Украины по футболу между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который состоится сегодня вечером на стадионе "Черноморец".

В утреней пробежке принял участие председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов, президент украинской футбольной Премьер-лиги Владимир Генинсон, начальник управления общественной безопасности ГУНП в Одесской области Иван Ищенко. Также на на мероприятии присутствовал начальник ГУНП Дмитрий Гловин, но он в забеге участия он не принимал.

Отметим, что бежали участники акции "не на время, а для удовольствия", поэтому победителей не было.

Как заявил Владимир Генинсон, данное мероприятие организовано для сплочения Премьер-лиги, мэрии и облгосадминистрации.

В свою очередь Максим Степанов отметил, что он просто воспользовался приглашением для получения удовольствия от утреней пробежки: "Я получил огромное удовольствие, так как из-за работы бег на улице для меня стал большой редкостью, поэтому я воспользовался возможностью", — признался губернатор.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу футболисты, тренерский штаб и руководство донецкого "Шахтера" прибыли в Одессу на матч Суперкубка Украины против киевского "Динамо".