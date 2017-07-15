"Шахтер" прибыл в Одессу на матч Суперкубка против "Динамо"

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Вечером в пятницу футболисты, тренерский штаб и руководство донецкого "Шахтера" прибыли в Одессу на матч Суперкубка Украины против киевского "Динамо", информирует сайт "горняков".

Сообщается, что "Шахтер" прибыл на матч в полном составе:

вратари: Олег Кудрик, Никита Шевченко, Андрей Пятов;

защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Иван Ордец, Исмаили, Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо;

полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Фред, Дентиньо, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Иван Петряк, Виктор Коваленко, Александр Зубков;

нападающие: Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Напомним, первый поединок сезона между "Шахтером" и "Динамо" состоится на стадионе "Черноморец" в 21:00 субботы.

Ранее донецкий футбольный клуб "Шахтер" представил новый комплект домашней формы сезона 2017/18.