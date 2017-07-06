Месси получит бонус в €50 млн за продление контракта с "Барселоной" - СМИ

LLUIS GENE / AFP

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Бонус аргентинского футболиста Лионеля Месси за продление контракта с испанской "Барселоной" составит 50 миллионов евро, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Sport.es.

"Барселона" в среду на своем официальном сайте анонсировала продление контракта с аргентинским нападающим до 30 июня 2021 года. Контракт будет подписан в ближайшие недели, когда Месси вернется в расположение команды на предсезонную подготовку. Действующее соглашение между 30-летним игроком и клубом истекает в 2018 году.

Как отмечает испанская газета, получил ли уже аргентинец 50 миллионов или только получит, на данный момент неизвестно.

По данным испанских СМИ, сумма отступных, прописанная в новом контракте Месси, составит 300 миллионов евро.

Аргентинец, который является воспитанником академии "сине-гранатовых", забил 507 голов в 583 матчах за "Барсу". В составе каталонского клуба Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира, стал пятикратным обладателем Кубка Испании, семь раз – Суперкубка страны, трижды – Суперкубка УЕФА. Пять раз Месси признавался лучшим футболистом мира.