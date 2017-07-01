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    Фотоленты

    Свадьба Месси: шикарное платье невесты и знаменитые гости

    (обновлено: )130
    Свадьба Лионеля Месси
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Свадьба Лионеля Месси
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Свадьба Лионеля Месси
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Свадьба Лионеля Месси
    Свадьба Лионеля Месси
    @messi10stats
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    @messi10stats
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Страстный поцелуй молодоженов
    @messi10stats
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    @messi10stats
    Свадьба Лионеля Месси
    Шакира и экс-игрок "Барселоны" Карлос Пуйоль
    @messi10stats
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Друзья детства официально стали мужем и женой
    @messi10stats
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо в детстве
    @messi10stats
    Свадьба Лионеля Месси
    Неймар, Лионель Месси и Дани Алвес
    Неймар Instagram
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    Лионель Месси и его избранница Антонелла Рокуццо
    @messi10stats

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    Свадьба Лионеля Месси

    Звезда мирового футбола Лионель Месси в пятницу вечером, 30 июня, женился; свадьбу в аргентинском городе Росарио посетили около 250 гостей, среди которых его одноклубники по испанской "Барселоне", сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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    Избранница 30-летнего Месси – Антонелла Рокуццо, они дружили, будучи детьми, а встречаться начали во второй половине 2000-х, сейчас у пары два сына.

    Церемония бракосочетания проходила в роскошном отеле при повышенных мерах безопасности. Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты "Барселоны" Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой – певицей Шакирой.

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    "Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился", — сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, получивший приглашение на свадьбу.

    ​Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов. ​Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году. В 2014 году сборная Аргентины с Месси в финале чемпионата мира уступила сборной Германии.

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