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    Спорт

    Лионелю Месси исполнилось 30 лет

    (обновлено: )6610
    Свой футбольный путь Лионель Месси начал в пятилетнем возрасте, тренируясь с местной командой, которую возглавлял его отец Хорхе, по основной специальности фабричный рабочий.
    Лионель Месси
    RIA News Мария Плотникова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Нападающему испанского клуба "Барселона" и сборной Аргентины по футболу Лионелю Андресу Месси в субботу, 24 июня, исполнилось 30 лет.

    Футболист родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио.

    Свой футбольный путь Лионель Месси начал в пятилетнем возрасте, тренируясь с местной командой, которую возглавлял его отец Хорхе, по основной специальности фабричный рабочий. В 1995 году Месси начал заниматься футболом в составе клуба "Ньюэллс Олд Бойз", который базировался в его родном городе.

    В возрасте 11 лет у Лионеля был диагностирован дефицит соматотропина (гормона роста). В то время к юному футболисту проявлял интерес аргентинский клуб "Ривер Плейт", но руководство не было готово оплатить лечение. Когда Лионелю было 13 лет, он переехал в Барселону. Каталонский клуб, разглядев потенциал в юном футболисте, согласился оплатить переезд семьи Месси в Европу, а также лечение. Лионель был зачислен в школу "Барселоны" и довольно быстро стал проявлять себя на уровне разных возрастов.

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    За основной состав Месси дебютировал в 16-летнем возрасте — 17 ноября 2003 года в товарищеской игре против "Порту". Дебют Месси в официальном матче состоялся 16 октября 2004 года в поединке против "Эспаньола". Первый гол за "Барселону" аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На тот момент ему было 17 лет 10 месяцев и 7 дней. Этот рекорд был побит в 2007 году Бояном Кркичем.

    По итогам сезона-2004/05 Месси стал лауреатом премии Golden Boy, вручаемой лучшему молодому (до 21 года) футболисту Европы.

    7 декабря 2004 года дебютировал в игре Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", а счет своим голам в этом турнире открыл 2 ноября 2005 года в игре против греческого "Панатинаикоса" (5:0). В сезоне-2004/05 в первый раз стал чемпионом Испании, приняв участие в 7 матчах Примеры и отметившись одним голом.

    Месси впервые надел футболку сборной Аргентины в товарищеском матче против команды Венгрии 17 августа 2005 года. Он тогда вышел на замену, но был удален через 47 секунд за агрессивное поведение. 3 сентября 2005 года сыграл первый официальный матч в составе сборной Аргентины — против команды Парагвая в рамках отбора на чемпионат мира 2006 года, а первый гол забил в товарищеской игре в ворота хорватов.

    В составе команды Хосе Пекермана Месси отправился на мировое первенство в Германию, на котором отличился однажды во встрече с командой Сербии и Черногории.

    В сезоне-2006/07 Месси оформил хет-трик в принципиальном матче против мадридского "Реала", "класико" завершилось вничью со счетом 3:3. В 2007 году аргентинец был впервые номинирован на "Золотой мяч", но в итоге занял второе место, уступив лишь бразильцу Кака.

    В сезоне-2007/08 аргентинец провел 40 матчей за "Барселону", в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Он вынужден был пропустить ряд игр из-за травмы, а в следующем сезоне, получив майку с 10-м номером от ушедшего Роналдиньо, стал главной звездой клуба, забив 38 голов в 51 игре. "Барселона" стала лучшей и в Испании, и в Лиге чемпионов.

    Летом 2008 года Месси стал олимпийским чемпионом.

    Перед стартом сезона-2009/10 Месси оформил с "Барселоной" контракт до 2016 года, 1 декабря 2009 года получил первый "Золотой мяч", а в конце месяца официально получил звание лучшего футболиста мира.

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    16 января 2010 года Месси забил сотый мяч в составе "Барселоны" в матче против "Севильи", в апреле он впервые сделал "покер", отправив четыре мяча в ворота лондонского "Арсенала" в Лиге чемпионов. В 35 матчах чемпионата забил 34 гола, в 11 играх Лиги чемпионов отметился 8 мячами.

    На чемпионате мира 2010 года дошел с национальной командой до четвертьфинала, где аргентинцы потерпели сокрушительное поражение от немцев со счетом 0:4.

    В 2010 году стал первым обладателем награды "Золотой мяч" ФИФА, приза лучшему игроку мира, впервые вручаемого совместно ФИФА и еженедельником France Football.

    В сезоне-2010/11 в 33 играх чемпионата забил 31 гол, в 13 матчах Лиги чемпионов — 12 мячей.

    В январе 2011 года Месси получил второй "Золотой мяч" ФИФА.

    В сезоне-2011/12 Месси побил рекорд Сесара Родригеса (232 гола) и стал лучшим бомбардиром "Барселоны" за всю историю. В 37 матчах чемпионата Испании того сезона он наколотил 50 голов, а в 11 встречах Лиги чемпионов отметился 14 мячами. Всего на его счету 73 гола в сезоне и 37 передач.

    9 января 2012 года он в третий раз получил "Золотой мяч", опередив на сей раз Хави и Криштиану Роналду.

    В сезоне-2012/13 сыграл 32 матча в примере, забил 46 голов, а в 11 встречах Лиги чемпионов отличился 8 раз.

    В сезоне-2013/14 он забил 41 гол и сделал 16 передач в 46 играх.

    Сезон-2014/15 так же стал для Месси очень успешным. В составе "Барселоны" он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Испании и обладателем Кубка страны. Кроме того, он установил несколько рекордов. 27 сентября в матче чемпионата Испании против "Гранады" аргентинец оформил дубль, а первый гол стал его 400-м мячом в официальных играх за каталонский клуб. 22 ноября в матче против "Севильи" Месси сделал хет-трик, забив свой 251-й, 252-й и 253-й голы в чемпионате Испании, тем самым побив рекорд Тельмо Сарре по числу голов в Примере. 24 января лидер "Барселоны" в матче против "Эльче" оформил дубль и тем самым стал первым игроком, которому удавалось забивать больше 20 голов в восьми сезонах подряд. До этого рекорд держался 51 год и принадлежал легендарному Ференцу Пушкашу. 15 февраля Месси против "Леванте" сыграл свой 300-й матч в чемпионате Испании и отметил это событие еще одним рекордом. 8 марта Месси в матче против "Райо Вальекано" оформил хет-трик, который стал для него 35-м. По этому показателю аргентинец обошел Криштиану Роналду. Не менее впечатляюще Месси показал себя и в Лиге чемпионов. Так, 25 ноября он побил рекорд по количеству голов, забив 72-й мяч.

    В сезоне-2015/16 Месси в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    В составе "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем множества клубных наград. Он чемпион Испании (8 раз); обладатель Кубка Испании (4); Суперкубка Испании (6), победитель Лиги чемпионов (4); обладатель Суперкубка УЕФА (3), победитель клубного чемпионата мира (3).

    В составе сборной Аргентины Месси стал олимпийским чемпионом (2008 год) и победителем молодежного чемпионата мира (2005). В 2014 году сборная Аргентины, ведомая капитаном Месси, завоевала серебряные медали чемпионата мира в Бразилии, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

    После поражения в финале Кубка Америки в июне 2016 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, но уже в августе футболист заявил о возвращении в национальную команду.

    Помимо командных трофеев футболист является обладателем множества личных наград.

    Месси в январе 2016 года в пятый раз получил премию лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола. "Золотой мяч" доставался футболисту также по итогам 2009-2012 годов.

    По итогам сезона-2014/15 Месси во второй раз стал лучшим игроком Европы по версии УЕФА. Он также является четырехкратным обладателем "Золотой бутсы" (награда лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА).

    В ноябре 2012 года у Месси и его спутницы Антонеллы Роккуццо родился сын Тиаго. В 2015 году в семье футболиста родился второй ребенок, которого назвали Матео. Свадьба Месси и Роккуццо запланирована на 30 июня 2017 года.

    В июле 2016 года Лионель Месси вместе со своим отцом Хорхе Месси был приговорен судом в Испании к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Суд оштрафовал футболиста "Барселоны" на 2 миллиона евро, а его отца — на 1,5 миллиона. В мае 2017 года верховный суд Испании оставил в силе приговор футболисту. Согласно испанским правовым традициям, лица, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, не отбывают заключение за решеткой. Таким образом, наказание для Месси и его отца будет носить условный характер.

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