"Барселона" объявила о продлении контракта с Месси

LLUIS GENE / AFP

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Барселона" (Испания) на своем официальном сайте анонсировал продление контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Договор будет продлен до 30 июня 2021 года. Его подпишут в ближайшие недели, когда аргентинский футболист вернется в расположение команды на предсезонную подготовку. Пока еще действующее соглашение между 30-летним игроком и клубом истекает в 2018 году, сообщает Р-Спорт.

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Ранее СМИ сообщали, что сумма выкупа Месси по новому контракту с "Барселоной" составит 300 миллионов евро.

В составе "Барселоны", за которую аргентинец забил 507 голов в 583 матчах, Месси восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Играя за сборную Аргентины, Месси стал олимпийским чемпионом в 2008 году.

В июне Лионель Месси получил приз Trofeo Aldo Rovira, вручающийся самому ценному игроку испанской "Барселоны" в сезоне.