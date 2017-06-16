Украинец взял "серебро" в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Украинец Богдан Бондаренко стал вторым в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, его результат — 2,29.

Первое место занял катарец Мутаз Эсса Баршим с лучшим результатом сезона в мире 2 метра 38 сантиметров; "бронзу" завоевал канадец Дерек Друэн (2,25).

Другому представителю Украины Андрею Проценко в Осло не удалось преодолеть стартовые 2,20 м.

В соревнованиях в Осло по метанию диска у мужчин победил швед Даниэль Столь – 68,06 метра. Второе место занял ямаец Федрик Дакрес (67,10), третье – бельгиец Филип Миланов (66,39). У женщин первой стала хорватка Сандра Перкович (66,79). Второй и третий результат показали кубинки Яими Перес (66,24) и Дения Кабальеро (63,29).

На 200-метровке у женщин победила голландка Дафна Схипперс (22,31). Второй финишировала ивуарийка Мюриэль Ауре (22,74), третьей – представительница Ямайки Симона Фейси (22,77).

Британец Джейк Уайтман финишировал первым на дистанции 1500 метров – 3.34,17. Вторым стал кениец Элайджа Манангои (3.34,30), третьим – поляк Марцин Левандовский (3.34,60).

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Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 18 июня в Стокгольме.

Напомним, украинец Богдан Бондаренко завоевал "бронзу" в прыжках в высоту на Олимпиаде в Рио.