Украинки завоевали "золото" и "бронзу" ЧЕ в прыжках в воду

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Украинская прыгунья в воду Анна Письменская завоевала золотую медаль чемпионата Европы в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

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Письменская набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза — еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).

Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.

Ранее сообщалось, что украинский прыгун в воду Илья Кваша на чемпионате Европы в Киеве в прыжках с однометрового трамплина взял золотую медаль.