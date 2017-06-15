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    Спорт

    Украинки завоевали "золото" и "бронзу" ЧЕ в прыжках в воду

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    Анна Письменская набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза - еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).
    Анна Письменская. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Украинская прыгунья в воду Анна Письменская завоевала золотую медаль чемпионата Европы в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

    Чемпионат Европы по прыжкам в воду
    УНИАН
    Впервые в Киеве: чемпионат Европы по прыжкам в воду

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    Письменская набрала 303,30 балла в этом виде программы на турнире, который проходит в Киеве. Серебро досталось швейцарке Мишель Хаймберг (293,25), бронза — еще одной украинке Анастасии Недобиге (291,65).

    Чемпионат Европы в Киеве завершится 18 июня.

    Ранее сообщалось, что украинский прыгун в воду Илья Кваша на чемпионате Европы в Киеве в прыжках с однометрового трамплина взял золотую медаль.

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