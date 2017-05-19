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    Украинка Шевченко завоевала "золото" на ЧЕ по самбо, победив россиянку

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    В первый день континентального первенства уроженец Херсона Андрей Кучеренко взял "серебро" в категории до 57 кг, а харьковчанка Анастасия Новикова и Наталья Смаль из Ивано-Франковска завоевали "бронзу" в категориях до 48 и до 72 кг соответственно.
    Чемпионка Европы по самбо украинка Анастасия Шевченко
    Федерация самбо Украины

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Украинка Анастасия Шевченко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по самбо, который проходит в Минске.

    Шевченко завоевала чемпионский титул в первый день соревнований, эффектно победив в финале россиянку Алину Пчелинцеву. Харьковчанка, выступающая в весовой категории до 60 кг, одолела соперницу со счетом 3:2, информирует пресс-служба Федерации самбо Украины.

    Федерация самбо Украины
    "Бронзовый" призер ЧЕ по самбо украинка Анастасия Новикова (справа)

    Также украинские спортсмены добыли в столице Белоруссии еще три медали. Уроженец Херсона Андрей Кучеренко взял "серебро" в категории до 57 кг, а харьковчанка Анастасия Новикова (см. фото выше) и Наталья Смаль из Ивано-Франковска завоевали "бронзу" в категориях до 48 и до 72 кг соответственно.

    Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного теннисного турнира в Риме. 

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