Украинка Шевченко завоевала "золото" на ЧЕ по самбо, победив россиянку

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Украинка Анастасия Шевченко выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по самбо, который проходит в Минске.

Шевченко завоевала чемпионский титул в первый день соревнований, эффектно победив в финале россиянку Алину Пчелинцеву. Харьковчанка, выступающая в весовой категории до 60 кг, одолела соперницу со счетом 3:2, информирует пресс-служба Федерации самбо Украины.

Федерация самбо Украины "Бронзовый" призер ЧЕ по самбо украинка Анастасия Новикова (справа)

Также украинские спортсмены добыли в столице Белоруссии еще три медали. Уроженец Херсона Андрей Кучеренко взял "серебро" в категории до 57 кг, а харьковчанка Анастасия Новикова (см. фото выше) и Наталья Смаль из Ивано-Франковска завоевали "бронзу" в категориях до 48 и до 72 кг соответственно.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал престижного теннисного турнира в Риме.