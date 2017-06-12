ФИФА понизила "Днепр" до Второй лиги из-за долгов

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. ФИФА понизила "Днепр" в классе в связи с большими долгами и теперь клуб должен будет играть во Второй лиге. О таком решении ФИФА Sport Arena сообщили источники в ФФУ. "Днепру", в случае продолжения существования в нынешнем виде, предстоит играть во Второй лиге.

Ранее "Днепр" покинул высший дивизион чемпионата Украины по футболу. "Днепр" проиграл "Ворскле" со счетом 0:1 в 31-м туре чемпионата и с 22 очками за тур до конца сезона занимает 11-е место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от спасительного, 10-го места, которое занимают "Карпаты". Санкции ФИФА понижают днепровцев еще на один дивизион ниже.

Еще в начале года было известно, что международная федерация футбола рассматривает вопрос о понижении "Днепра" в классе из-за долга перед агентом бывшего главного тренера Хуанде Рамоса Хинесом Карвахалем, которому клуб должен около 300 тысяч евро. Но в итоге процесс затянулся до текущего времени.