"Днепр" вылетел из высшей лиги Украины

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Финалист Лиги Европы сезона-2014/15 "Днепр" покинул высший дивизион чемпионата Украины по футболу.

В субботу "Днепр" проиграл "Ворскле" со счетом 0:1 в 31-м туре чемпионата и с 22 очками за тур до конца сезона занимает 11-е место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от спасительного, 10-го места, которое занимают "Карпаты".

"Днепр" является двукратным чемпионом СССР, двукратным серебряным и семикратным бронзовым призером чемпионата Украины. В 2015 году "Днепр" дошел до финала Лиги Европы, где уступили испанской "Севилье".

Напомним, ранее исполнительный директор "Днепра" Андрей Русол во время сборов команды сообщил, что в следующем сезоне новая команда на базе "Днепра" стартует во второй лиге.