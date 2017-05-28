наверх
28.05.201701:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Днепр" вылетел из высшей лиги Украины

    4210
    В субботу "Днепр" проиграл "Ворскле" со счетом 0:1 в 31-м туре чемпионата и с 22 очками за тур до конца сезона занимает 11-е место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от спасительного, 10-го места, которое занимают "Карпаты".
    Игроки ФК Днепр
    ФК "Днепр"

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Финалист Лиги Европы сезона-2014/15 "Днепр" покинул высший дивизион чемпионата Украины по футболу.

    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    ФК "Шахтер"
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу

    В субботу "Днепр" проиграл "Ворскле" со счетом 0:1 в 31-м туре чемпионата и с 22 очками за тур до конца сезона занимает 11-е место в турнирной таблице, на пять баллов отставая от спасительного, 10-го места, которое занимают "Карпаты".

    "Днепр" является двукратным чемпионом СССР, двукратным серебряным и семикратным бронзовым призером чемпионата Украины. В 2015 году "Днепр" дошел до финала Лиги Европы, где уступили испанской "Севилье".

    Напомним, ранее исполнительный директор "Днепра" Андрей Русол во время сборов команды сообщил, что в следующем сезоне новая команда на базе "Днепра" стартует во второй лиге.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гривна
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги