Журналистка разделась в поддержку ФК "Днепр"

В конце декабря Федерации футбола Украины и футбольный клуб "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе "Днепра" в первую лигу: если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу.

Чтобы привлечь внимание к проблеме и поддержать свою любимую команду журналистка решилась на откровенную фотосессию, главным девизом которой стал лозунг "#ДнепрДолженЖить".

"Я не представляю, как такой большой город может остаться без футбольной команды. Еще недавно "Днепр" громил всех в Лиге Европы, а теперь может просто исчезнуть. У "Днепра" всегда были самые преданные фанаты, очень надеюсь, что на проблему обратят внимание и клуб не пропадет с футбольной карты Украины и всей Европы", — приводит слова девушки издание "Информатор".

Ранее сообщалось, что семь игроков "Днепра" покинули расположение клуба. Кроме того, по данным СМИ, бизнесмен Игорь Коломойский больше не собирается финансировать "Днепр".