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    Фотоленты

    Журналистка разделась в поддержку ФК "Днепр"

    (обновлено: )255
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией
    "Информатор"
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией
    "Информатор"
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией
    "Информатор"
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией
    "Информатор"
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией
    "Информатор"
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией
    "Информатор"
    Журналистка решила поддержать ФК Днепр откровенной фотосессией
    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией
    "Информатор"

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    Журналистка решила поддержать ФК "Днепр" откровенной фотосессией

    В конце декабря Федерации футбола Украины и футбольный клуб "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе "Днепра" в первую лигу: если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу.

    Игроки ФК Днепр
    ФК "Днепр"
    Порошенко, Ахметов или китайцы? Кто спасет "Днепр" от Коломойского?

    Чтобы привлечь внимание к проблеме и поддержать свою любимую команду журналистка решилась на откровенную фотосессию, главным девизом которой стал лозунг "#ДнепрДолженЖить".

    "Я не представляю, как такой большой город может остаться без футбольной команды. Еще недавно "Днепр" громил всех в Лиге Европы, а теперь может просто исчезнуть. У "Днепра" всегда были самые преданные фанаты, очень надеюсь, что на проблему обратят внимание и клуб не пропадет с футбольной карты Украины и всей Европы", — приводит слова девушки издание "Информатор".

    Ранее сообщалось, что семь игроков "Днепра" покинули расположение клуба. Кроме того, по данным СМИ, бизнесмен Игорь Коломойский больше не собирается финансировать "Днепр".

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