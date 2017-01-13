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Семь футболистов "Днепра" покинули клуб

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У игроков Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева завершились контракты.
Сергей Политыло. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Семь игроков футбольного клуба "Днепр" покинули расположение клуба, сообщает пресс-служба ФК.

"Нынешней зимой закончились контракты у ряда футболистов Днепра: Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло (на фото), Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева", — говорится в сообщении.

Футбольный клуб поблагодарил футболистов за игру и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

В конце декабря Федерации футбола Украины и футбольный клуб "Днепр" получили письмо-предупреждение от ФИФА, в котором говорится о возможном переводе "Днепра" в первую лигу: если клуб до 18 января не погасит долги перед агентом Гинесом Карвахалем Сельером, который представлял интересы тренерского штаба Хуанде Рамоса, то 31 января КДК ФИФА рассмотрит решение о переводе "Днепра" в первую лигу.

В воскресенье, 15 января, "Днепр" отправится на сбор в Турцию.

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