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    Спорт

    Украинец выиграл "золото" на этапе Кубка мира по стрельбе

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    Украинец выиграл квалификацию и победил в финале с результатом 230,4 очка, опередив на 1,9 очка турка Юсуфа Дикеча. Тройку призеров замкнул серб Дамир Микеч (205,5).
    Украинец Олег Омельчук
    issf-sports.org

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В Габале (Азербайджан) проходит третий этап Кубка мира по пулевой стрельбе, где украинец Олег Омельчук победил в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров, сообщает официальный сайт соревнований.

    Украинец выиграл квалификацию и победил в финале с результатом 230,4 очка, опередив на 1,9 очка турка Юсуфа Дикеча. Тройку призеров замкнул серб Дамир Микеч (205,5). Виктор Банкин с 3-м результатом в квалификациивышел в финал, где занял восьмое место (107,3 балла). Андрей Склярук завершил выступление в квалификации на 47-м месте. Этап Кубка мира в Азербайджане проходит с 6 по 14 июня.

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