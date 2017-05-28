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    "Формула-1": Гран-при Монако выиграл немец Феттель

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    Для команды "Феррари" триумф в Монако стал первым за долгих 16 лет, а дубль на подиуме позволил "Феррари" занять первое место в Кубке конструкторов.
    Гонщик команды Феррари Себастьян Феттель. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Немецкий пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель стал победителем одного из самых престижных этапов "Формулы-1" Гран-при Монако. Стартовав вторым, гонщик сумел опередить напарника по команде Кими Райкконена.

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    Третьим финишировал Даниэль Риккардо из команды "Ред Булл", сообщает официальный сайт соревнований.  

    78 кругов Гран-при Монако завершились невероятной и очень важной победой Феттеля, который опередил конкурентов благодаря отложенному на несколько кругов пит-стопу, сообщает УНИАН.  

    Для команды "Феррари" этот триумф в Монако стал первым за долгих 16 лет, а дубль на подиуме позволил "Феррари" занять первое место в Кубке конструкторов. Льюис Хэмилтон финишировал лишь седьмым, хотя после его результата в квалификации (13-й) этот итог для британца можно назвать успешным.

    Ранее сообщалось, что пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Австралии — первом этапе нового сезона чемпионата "Формулы-1".

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