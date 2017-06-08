Суркис: на должность главного тренера иностранцев не рассматривал

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о выборе главного тренера клуба, пишет "UA Футбол".

"На самом деле, выбор был довольно широк, причем претенденты стали появляться на горизонте, как только стало известно, что Ребров может не продлить контракт. Кого не рассматривал совершенно точно, так это иностранцев – да они, если говорить о тренерах высокого класса, и не пошли бы сейчас в украинский чемпионат", — отметил он.

Напомним, новый главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, подписав двухлетний контракт с клубом, дал первое интервью в новом качестве.