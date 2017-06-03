наверх
03.06.201701:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Назначение Хацкевича в "Динамо": у Суркиса не было выбора - эксперт

    (обновлено: )31
    Футбольный эксперт сайта ua.tribuna.com Дмитрий Литвинов в эфире "ГС" заявил, что у киевского клуба нет возможности тратить миллионы на специалистов с именем.
    Главный тренер сборной Белоруссии Александр Хацкевич
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Столичное "Динамо" сменило тренера. Место Сергея Реброва занял известный в прошлом футболист киевского клуба и сборной Беларуси Александр Хацкевич. Сегодня специалист подписал двухлетний контракт с "бело-синими". Тем временем, фанаты "Динамо" выразили свое возмущение назначением главным тренером команды белоруса. По мнению болельщиков, руководство клуба делает серьезную ошибку, назначая очередного наставника с "динамовским сердцем".

    Матч последнего тура ЧУ-2016/17 Динамо - Черноморец. Видео
    Канал на Youtube ТСН ПРОСПОРТ
    "Динамо" vs "Черноморец": все голы и лучшие моменты матча

    Резонансное назначение в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал футбольный эксперт сайта ua.tribuna.com Дмитрий Литвинов.

    Смотрите также: Бразильский вратарь из-за пропущенных голов уехал с матча на такси

    "Я считаю, что у Игоря Суркиса не было большого выбора кого приглашать, поскольку "Динамо" — не в той ситуации, чтобы тратить миллионы на специалистов с именем. И просто не было тренеров, которые могли бы сразу вот так взять и гарантировать результат, который давал Ребров на протяжении своих первых двух сезонов в киевском клубе", — считает Литвинов.

    По его словам, у Хацкевича — такой же уровень опыта, как и у Сергея Реброва, когда тот заступил на пост тренера "Динамо".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Покушение на Адама Осмаева. На фото - Александр Дакар (Артур Денисултанов-Курмакаев)
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева
    Интернет
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Бойцы добробатов в здании Киевсовета, 1 июня 2017
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Президент США Дональд Трамп
    Парижское соглашение по климату: минус США