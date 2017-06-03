Назначение Хацкевича в "Динамо": у Суркиса не было выбора - эксперт

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Столичное "Динамо" сменило тренера. Место Сергея Реброва занял известный в прошлом футболист киевского клуба и сборной Беларуси Александр Хацкевич. Сегодня специалист подписал двухлетний контракт с "бело-синими". Тем временем, фанаты "Динамо" выразили свое возмущение назначением главным тренером команды белоруса. По мнению болельщиков, руководство клуба делает серьезную ошибку, назначая очередного наставника с "динамовским сердцем".

Резонансное назначение в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал футбольный эксперт сайта ua.tribuna.com Дмитрий Литвинов.

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"Я считаю, что у Игоря Суркиса не было большого выбора кого приглашать, поскольку "Динамо" — не в той ситуации, чтобы тратить миллионы на специалистов с именем. И просто не было тренеров, которые могли бы сразу вот так взять и гарантировать результат, который давал Ребров на протяжении своих первых двух сезонов в киевском клубе", — считает Литвинов.

По его словам, у Хацкевича — такой же уровень опыта, как и у Сергея Реброва, когда тот заступил на пост тренера "Динамо".