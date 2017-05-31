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    Ребров ушел с поста тренера киевского "Динамо"

    (обновлено: )21010
    На пресс-конференции после матча "Динамо" - "Черноморец" Сергей Ребров сообщил о решении уйти с поста главного тренера киевского "Динамо". Вероятной заменой Реброва СМИ называют Александра Хацкевича.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    REUTERS John Sibley Livepic

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Сергей Ребров объявил об уходе с поста главного тренера киевского "Динамо". Соответствующее заявление легендарный футболист сделал на послематчевой пресс-конференции по итогам поединка между "Динамо" и "Черноморцем".

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    В среду вечером столичный клуб в последнем туре Чемпионата Украины по футболу выиграл у одесской команды. Матч, прошедший в Киеве, закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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    "Мы определились с Игорем Михайловичем (Суркисом — Ред.) еще после нашего разговора. Сейчас нужно рассказать об этом. Мы пожали друг другу руки и дальше не будем продолжать сотрудничество. Я хотел бы поблагодарить команду, президента, который дал мне этот шанс, всех болельщиков, которые всегда нас поддерживали", — сказал Ребров. 

    Ранее СМИ сообщали, что Реброва в "Динамо" может сменить Александр Хацкевич, который ранее также выступал за столичный клуб. 

    Сергей Ребров возглавил киевское "Динамо" в 2014 году, сменив на этом посту провалившегося Олега Блохина. Под руководством Реброва "Динамо" выиграло Кубок Украины, после чего тренер подписал полноценный контракт. При Реброве "Динамо" впервые с 2009 года сумело выиграть чемпионат Украины в 2015 году, добавив еще одну победу в Кубке. В 2016 году киевляне смогли защитить титул чемпионов.

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