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    Спорт

    Фаны сорвали матч чемпионата Украины между "Днепром" и "Волынью"

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    Матч чемпионата Украины был остановлен после того, как одна из петард, брошенных с трибуны, взорвалась рядом с вратарем луцкой команды Романом Жмурко.
    Беспорядки в ходе матча между Днепром и луцкой Волынью
    Скриншот видео

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу между "Днепром" и луцкой "Волынью" не был доигран из-за поведения фанатов на трибунах, сообщается на сайте команды из Днепра.

    Встреча заключительного тура чемпионата, проходившая в среду в Днепре, была прервана в начале второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев после того, как одна из петард, брошенных с трибуны, взорвалась рядом с вратарем луцкой команды Романом Жмурко. После взрыва петарды арбитр встречи дал свисток о прекращении игры и увел команды с поля.

    Обе команды по итогам сезона покинули премьер-лигу.

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