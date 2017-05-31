Фаны сорвали матч чемпионата Украины между "Днепром" и "Волынью"

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КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу между "Днепром" и луцкой "Волынью" не был доигран из-за поведения фанатов на трибунах, сообщается на сайте команды из Днепра.

Встреча заключительного тура чемпионата, проходившая в среду в Днепре, была прервана в начале второго тайма при счете 1:0 в пользу хозяев после того, как одна из петард, брошенных с трибуны, взорвалась рядом с вратарем луцкой команды Романом Жмурко. После взрыва петарды арбитр встречи дал свисток о прекращении игры и увел команды с поля.

Обе команды по итогам сезона покинули премьер-лигу.