наверх
13.03.201706:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Ребров взял на себя ответственность за поражение "Динамо" в Кропивницком

    0
    По словам главного тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва, было неприятно играть, когда такое состояние газона и когда команда, которая принимает, неделю тренируется на этом поле.
    Главный тренер киевского Динамо Сергей Ребров
    ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с кропивницкой "Звездой" взял на себя всю ответственность за сенсационное поражение, сообщает ФК "Динамо".  

    Сенсационное поражение Динамо от новичка премьер-лиги Звезды. Видео
    Канал ФК "Динамо" Киев на Youtube
    Сенсационное поражение "Динамо" от новичка премьер-лиги "Звезды"

    "Звезда" использовала все свои моменты. В каких-то моментах ошибся вратарь, но проиграла вся команда. В первую очередь, проиграл я. Кто ошибся — мы разберем в команде", — отметил тренер.

    "Неприятно играть, когда такое состояние газона и когда команда, которая нас принимает, неделю тренируется на этом поле. Это не нормально. Если у нас серьезный чемпионат, и мы куда-то стремимся, должен быть регламент. Да, я понимаю, что все команды в очень сложной ситуации, но не может быть такого, что команда неделю тренируется на поле, на котором они принимают все игры. Я не говорю, что это причина поражения. Да, поле сложное и оно нивелировало класс футболистов, но в регламенте должны быть приписаны какие-то правила", — добавил специалист.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, состоявшийся в воскресенье в Кропивницком, завершился со счетом 2:0. Голы забили Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии
    Александр Солонтай
    Языковая зачистка. Табу на русский
    Съезд партии "Самопомич" в Киеве
    Блокада Донбасса: новый ультиматум власти