Ребров взял на себя ответственность за поражение "Динамо" в Кропивницком

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с кропивницкой "Звездой" взял на себя всю ответственность за сенсационное поражение, сообщает ФК "Динамо".

"Звезда" использовала все свои моменты. В каких-то моментах ошибся вратарь, но проиграла вся команда. В первую очередь, проиграл я. Кто ошибся — мы разберем в команде", — отметил тренер.

"Неприятно играть, когда такое состояние газона и когда команда, которая нас принимает, неделю тренируется на этом поле. Это не нормально. Если у нас серьезный чемпионат, и мы куда-то стремимся, должен быть регламент. Да, я понимаю, что все команды в очень сложной ситуации, но не может быть такого, что команда неделю тренируется на поле, на котором они принимают все игры. Я не говорю, что это причина поражения. Да, поле сложное и оно нивелировало класс футболистов, но в регламенте должны быть приписаны какие-то правила", — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло на выезде "Звезде" в матче 21-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч, состоявшийся в воскресенье в Кропивницком, завершился со счетом 2:0. Голы забили Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71).