Игроки "Монако" покрасили головы в красно-белые цвета в честь чемпионства

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Футболисты "Монако" покрасили волосы в красно-белые цвета в честь завоевания титула чемпиона Франции по итогам нынешнего сезона, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

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"Монако" досрочно выиграл чемпионат Франции нынешнего сезона в среду, 17 мая, победив в перенесенном матче 31-го тура "Сент-Этьен" со счетом 2:0. Монегаски стали чемпионами Франции в восьмой раз в истории и впервые с 2000 года.

Как сообщается, футболисты "Монако" выкрасили головы в клубные цвета перед выездным матчем заключительного 38-го тура с "Ренном", который завершился со счетом 3:2 в пользу чемпионов Франции, и вышли на встречу в новом имидже. Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим появился на публике с раскрашенными в красно-белый цвет щеками.