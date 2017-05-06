Тренеру сборной ФРГ предложили стать тренером китайцев с зарплатой €50 млн

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Тренера сборной Германии Йоахима Лева от имени Федерации футбола Китая пригласили возглавить национальную команду этой страны, пишет As, передает Р-Спорт.

Отмечается, что китайцы предложили Леву двухлетний контракт на сумму 50 миллионов евро.

По данным издания, руководство китайской футбольной федерации надеется, что под руководством Лева национальная команда страны сможет прогрессировать настолько быстрыми темпами, что в обозримом будущем будет бороться за титул чемпиона мира.

Напомним, Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года, контракт с Немецким футбольным союзом был заключен им до 2020 года.

Как сообщалось ранее, главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан сохранит свой пост и в новом сезоне.