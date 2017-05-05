Чемпионат мира по хоккею стартует в Кельне и Париже в пятницу

КИЕВ, 5 мая — РАИ Новости Украина. В пятницу, 5 мая, в Кельне и Париже стартует 81-ый чемпионат мира по хоккею с шайбой в высшем дивизионе. Мировое первенство продлится до 21 мая.

Участие в турнире примут 16 команд, разбитых на две группы. 14 сборных представляют Европу: Белоруссия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Норвегия, Россия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция; а две — Северную Америку: США и Канада.

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В первый же день чемпионата в группе А сборная Швеции сразится с командой России, а США — с Германией; в группе В команда Финляндии примет Беларусь, а Чехия – Канаду, которая выйдет на лед в ранге действующего чемпиона.

Впервые в истории ЧМ по хоккею сразу две страны будут проводить матчи одновременно. В Кельне и Париже пройдут матчи предварительного этапа обоих групп, а также по две игры 1/4 финала. После этого основные события развернутся в Германии, где будут сыграны полуфиналы, матч за третье место и финал.

Официальный сайт турнира Турнирная таблица ЧМ по хоккею

Ранее сообщалось, что Белоруссия выразила "решительный протест" в связи с обыском французской полицией белорусской сборной по хоккею.