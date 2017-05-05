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    Чемпионат мира по хоккею стартует в Кельне и Париже в пятницу

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    В первый же день чемпионата в группе А сборная Швеции сразится с командой России, а США - с Германией. Всего участие в турнире примут 16 команд, 14 из которых представляют Старый Свет.
    Чемпионат мира по хоккею-2017
    David Vollborth/iihfworlds2017.com

    КИЕВ, 5 мая — РАИ Новости Украина. В пятницу, 5 мая, в Кельне и Париже стартует 81-ый чемпионат мира по хоккею с шайбой в высшем дивизионе. Мировое первенство продлится до 21 мая.

    В Киеве открылся Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе
    Украинское фото
    Торжественное открытие Чемпионата мира по хоккею в Киеве

    Участие в турнире примут 16 команд, разбитых на две группы. 14 сборных представляют Европу: Белоруссия, Германия, Дания, Италия, Латвия, Норвегия, Россия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция; а две — Северную Америку: США и Канада.

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    В первый же день чемпионата в группе А сборная Швеции сразится с командой России, а США — с Германией; в группе В команда Финляндии примет Беларусь, а Чехия – Канаду, которая выйдет на лед в ранге действующего чемпиона. 

    Впервые в истории ЧМ по хоккею сразу две страны будут проводить матчи одновременно. В Кельне и Париже пройдут матчи предварительного этапа обоих групп, а также по две игры 1/4 финала. После этого основные события развернутся в Германии, где будут сыграны полуфиналы, матч за третье место и финал.

    Официальный сайт турнира
    Турнирная таблица ЧМ по хоккею

    Ранее сообщалось, что Белоруссия выразила "решительный протест" в связи с обыском французской полицией белорусской сборной по хоккею. 

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