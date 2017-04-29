Украина проиграла в последнем матче ЧМ по хоккею, который прошел в Киеве

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины по хоккею проиграла в заключительном матче первого дивизиона чемпионата мира сборной, который проходил в Киеве.

Южнокорейские хоккеисты в пятницу обыграли украинцев по буллитам — 2:1 (0:0 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Набрав 11 очков в пяти матчах сборная Южной Кореи заняла второе место в группе А, дающее право выступить в элитном дивизионе на чемпионате мира-2018. Это первый выход южнокорейской сборной в элитный дивизион.

Первое место заняли хоккеисты сборной Австрии, у которых 12 очков.

Сборная Украины не выиграла на домашнем чемпионате ни одного матча, набрав всего одно очко.