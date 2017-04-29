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    Украина проиграла в последнем матче ЧМ по хоккею, который прошел в Киеве

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    Набрав 11 очков в пяти матчах сборная Южной Кореи заняла второе место в группе А, дающее право выступить в элитном дивизионе на чемпионате мира-2018.
    Сборная Украины по хоккею
    /wmia2017.iihf.com/Andrey Basevich

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Национальная сборная Украины по хоккею проиграла в заключительном матче первого дивизиона чемпионата мира сборной, который проходил в Киеве.

    В Киеве открылся Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе
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    Торжественное открытие Чемпионата мира по хоккею в Киеве

    Южнокорейские хоккеисты в пятницу обыграли украинцев по буллитам — 2:1 (0:0 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    Набрав 11 очков в пяти матчах сборная Южной Кореи заняла второе место в группе А, дающее право выступить в элитном дивизионе на чемпионате мира-2018. Это первый выход южнокорейской сборной в элитный дивизион. 

    Первое место заняли хоккеисты сборной Австрии, у которых 12 очков.

    Сборная Украины не выиграла на домашнем чемпионате ни одного матча, набрав всего одно очко. 

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