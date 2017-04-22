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    Сборная Украины по хоккею проиграла Венгрии в первом матче чемпионата мира

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    Сборная Украины по хоккею продемонстрировала бойцовские качества и хорошую комбинационную игру, но уступила в первом поединке чемпионата со счетом 3:5.
    Встреча сборных Украины и Венгрии на чемпионате мира по хоккею в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В субботу в Киеве стартовал чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А. В стартовой игре встретились сборные Украины и Венгрии. Команда Александра Савицкого продемонстрировала бойцовские качества и хорошую комбинационную игру, но уступила в первом поединке чемпионата со счетом 3:5.

    Накануне старта чемпионата мира в Киеве открылся Хоккейный городок
    Украинское фото
    Открытие Хоккейного городка в Киеве

    После небольшой раскачки украинцы первыми отличились в стартовом периоде — отличился Сергей Кузьмик, впрочем, венгры еще до первого перерыва сравняли счет. Во втором периоде вперед вышли уже гости, но затем Никита Буценко забросил шайбу после ошибки вратаря соперников, реализовав большинство. А вскоре хозяева даже вышли вперед: сборная Украины продавила защитные порядки венгров, и Буценко на пятачке оказался расторопнее всех, оформив дубль.

    В заключительной 20-минутке украинская команда не сумела сохранить добытое преимущество. В середине периода за венгров отличились Сарауэр и Дансеро. В последние две минуты "сине-желтые" бросили все силы, чтобы добыть хотя бы очко, убрав в с площадки вратаря. Венгры выстояли, забив напоследок в пустые ворота. Поражение сборной Украины — 3:5.

    Украинское фото
    Встреча сборных Украины и Венгрии на чемпионате мира по хоккею в Киеве

    Ранее сообщалось, что в Киеве накануне старта чемпионата мира по хоккею открылся Хоккейный городок. Он располагается возле Дворца спорта в центре столицы.

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