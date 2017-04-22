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    Матчи ЧМ по хоккею в Киеве будут охранять более 200 полицейских

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    Правоохранители будут поддерживать правопорядок на территории, прилегающей к месту проживания участников соревнований, и обеспечивать безопасность дорожного движения.
    Накануне старта чемпионата мира в Киеве открылся Хоккейный городок
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Обеспечивать порядок во время чемпионата мира по хоккею среди команд второго дивизиона в Киеве будут более 200 полицейских, сообщается на сайте Национальной полиции.

    Накануне старта чемпионата мира в Киеве открылся Хоккейный городок
    Украинское фото
    Открытие Хоккейного городка в Киеве

    "При проведении спортивных мероприятий охрану правопорядка будут обеспечивать более 200 работников структурных подразделений Главного управления полиции в городе Киеве и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Усиленные наряды полиции будут нести службу вблизи киевского "Дворца спорта", — говорится в сообщении.

    Также правоохранители будут поддерживать правопорядок на территории, прилегающей к месту проживания участников соревнований, и обеспечивать безопасность дорожного движения.

    Столичные правоохранители призывают болельщиков и гостей города соблюдать установленные правила поведения и способствовать работникам полиции в выполнении их функций по охране правопорядка. Полицейские в пределах своей компетенции будут немедленно реагировать на любые противоправные действия.

    Матчи чемпионата мира по хоккею во втором по силе дивизионе стартовали в субботу в киевском "Дворце спорта". Завершится турнир 28 апреля.

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