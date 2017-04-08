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    "Донбасс" в пятый раз стал чемпионом Украинской хоккейной лиги

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    Поединок, который состоялся накануне в Дружковке, закончился со счетом 2:1. Победную шайбу в концовке второго периода забил Егоров. Это второй подряд чемпионство "Донбасса".
    Хоккейный матч Донбасс - Кременчук
    Сайт ХК "Донбасса"

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Хоккейный клуб "Донбасс" в рамках финальной серии Украинской хоккейной лиги обыграл ХК "Кременчук" и завоевал чемпионский титул.

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    Поединок, который состоялся накануне в Дружковке, закончился со счетом 2:1.

    Сайт ХК "Донбасса"
    Игроки ХК "Донбасс" во время награждения

    Первыми забили счет гости, после того, как Мельников выстрелом от синей линии попал точно в левый от вратаря нижний угол. Сравнял счет Кочетков, забив со второй попытки. Победная шайба была заброшена в концовке второго периода, когда Егоров после классного паса расстрелял вратаря "Кременчука".

    Это пятое в истории и второе подряд чемпионство "Донбасса". 

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