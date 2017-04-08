"Донбасс" в пятый раз стал чемпионом Украинской хоккейной лиги

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. Хоккейный клуб "Донбасс" в рамках финальной серии Украинской хоккейной лиги обыграл ХК "Кременчук" и завоевал чемпионский титул.

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Поединок, который состоялся накануне в Дружковке, закончился со счетом 2:1.

Сайт ХК "Донбасса" Игроки ХК "Донбасс" во время награждения

Первыми забили счет гости, после того, как Мельников выстрелом от синей линии попал точно в левый от вратаря нижний угол. Сравнял счет Кочетков, забив со второй попытки. Победная шайба была заброшена в концовке второго периода, когда Егоров после классного паса расстрелял вратаря "Кременчука".

Это пятое в истории и второе подряд чемпионство "Донбасса".