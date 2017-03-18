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    На матче ветеранов скончался чемпион СССР по хоккею Сергей Гимаев

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    Согласно информации олимпийского чемпиона 1988 года Ильи Бякина, по предположительной версии, у заслуженного тренера России по хоккею Сергея Гимаева оторвался тромб.
    Сергей Гимаев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Во время матча ветеранов в Туле на 63-м году жизни скончался заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев. Об этом сообщил агентству Р-Спорт олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин.

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    "Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело", — сказал Бякин по телефону.

    Сергей Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. В последнее время он был комментатором на телевидении.

    Гимаев выигрывал чемпионат СССР, Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов в составе ЦСКА.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 10 марта скончался украинский спортсмен, пилот команды Odessa Rally Team Юрий Кочмар.

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