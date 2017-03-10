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    Спорт

    Скончался украинский автогонщик Юрий Кочмар

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    Кочмар в конце лета 2015 года попал в Латвии в аварию во время "Курземес ралли" и так и не смог после нее восстановиться. Он был призером национальных и международных гонок как в Украине, так и на аренах дальнего зарубежья.
    Юрий Кочмар
    112.ua

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. В ночь на пятницу скончался украинский спортсмен, пилот команды Odessa Rally Team Юрий Кочмар, сообщает xsport.

    Ралли-рейд Дакар-2017
    FRANCK FIFE / AFP
    Ралли-рейд "Дакар"-2017

    Кочмар в конце лета 2015 года попал в Латвии в аварию во время "Курземес ралли" и так и не смог после нее восстановиться.  Во время ралли он ехал со штурманом Сергеем Ковалем. На скорости 160 км/ч их автомобиль врезался в дерево.

    После аварии оба пилота в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Позже штурман выздоровел, а лечение Кочмара продолжилось. Его отправили в испанскую клинику, специализирующейся на людях, находящихся в коме. Недавно к Кочмару вернулось сознание, частично память, он начал немного говорить и даже старался ходить.

    Кочмар был призером национальных и международных гонок как в Украине, так и на аренах дальнего зарубежья.

    Напомним, известный автогонщик Михаэль Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в конце декабря 2013 года. Гонщик получил черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года он проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

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