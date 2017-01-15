"КАМАЗ-мастер" победил на ралли-рейде "Дакар" в зачете грузовиков

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Российский экипаж команды "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева победил в зачете грузовиков ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке.

В субботу экипаж Николаева преодолел последний, 12-й этап от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса за 34 минуты 25 секунд. На финальном этапе Николаев обогнал ближайшего преследователя в зачете ралли-рейда — другого пилота "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова на 1 минуту 49 секунд, не дав ему, таким образом, приблизиться к себе в общем зачете.

В итоге Николаев сохранил лидерство в итоговой классификации зачета грузовиков со временем 27 часов 58 минут 24 секунды. Сотников стал вторым с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал голландец Жерар де Рой на IVECO.

Ранее сообщалось, что француз Стефан Петерансель из команды Peugeot одержал победу в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017 в Южной Америке, в зачете внедорожников.