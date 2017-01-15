Ралли-рейд "Дакар"-2017

Французский гонщик Стефан Петерансель из команды Peugeot стал победителем генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке, в зачете внедорожников.

В субботу прошел последний, 12-й этап из Рио-Куарто в Буэнос-Айрес, победителем которого стал француз Себастьен Лёб (Peugeot) со временем 28 минут 55 секунд. Петерансель отстал от Лёба на 19 секунд, третьим стал Жиниэль де Вильерс из ЮАР на Toyota (+30 секунд). В итоговой классификации Петерансель сохранил первую строчку с общим временем 28 часов 49 минут 30 секунд, вторым стал Лёб (+5 минут 13 секунд), третьим — еще один француз Сириль Депре на Peugeot (+33.28).

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Петерансель выиграл ралли-марафон "Дакар" в 13-й раз в карьере — шесть в зачете мотоциклистов и 7 раз в зачете внедорожников.

В зачете мотоциклистов победителем генеральной классификации впервые в карьере стал британец Сэм Сандерленд из команды КТМ, преодолевший дистанцию "Дакара" за 32 часа 6 минут 22 секунды. Второе и третье места заняли также пилоты КТМ — австриец Маттиас Валкнер (+32 минуты) и испанец Херард Фаррес Гуэль (+35.40).

Победителем заключительного этапа стал француз Адриен Ван Беверен на Yamaha со временем 30 минут 29 секунд. Вторым стал Фаррес Гуэль (время лидера), третьим — испанец Хоан Барреда Борт на Honda (+18 секунд).